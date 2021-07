Covid: 17 nuovi positivi in Piemonte ma nessun decesso

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Sono 17 in Piemonte nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,2% dei 10.270 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 13 (76.5%). Nessun nuovo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi guariti sono nove. In calo i ricoveri: tre quelli in terapia intensiva (-1), 62 (-1) negli altri reparti. In isolamento domiciliare ci sono 686 piemontese, gli attualmente positivi sono 751.

Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono dunque stati registrati 367.335 positivi, 11.698 decessi e 354.886. (ANSA).