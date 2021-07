Calosso, 'Identità future' unisce tradizioni e sostenibilità

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Recuperare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali in 'ottica di sostenibilità. E' l'obiettivo di 'Identità future', un articolato progetto al quale si sta lavorando da due anni a Calosso, il paese in provincia di Asti tra Langhe e Monferrato con il 90% del suo territorio nei territori Unesco, Il lavoro, ideato dal Comune, con Pro Loco e associazione Amici di Calosso, è coordinato da un comitato scientifico di cui fanno parte l'antropologo Piercarlo Grimaldi, il sociologo Enrico Ercole, Salvatore Leto, già direttore del Teatro Alfieri di Asti, gli artisti Giorgio Conte e Giancarlo Ferraris, Adriano Da Re, già segretario generale della Fondazione Torino Musei e Mauro Ferro, presidente della Pro Loco.

"Calosso - spiega il sindaco, Pier Francesco Migliardi - è una comunità che, diversamente da altri centri rurali, ha mantenuto una vivacità culturale, economica e sociale. Sul nostro territorio c'è stata anche, testimonianza di convivenza e integrazione, la presenza attiva di una Comunità Evangelica, nata sotto il segno della solidarietà e dell'accoglienza: intorno al 1880 in seguito a una forte grandinata sulle nostre colline, i metodisti di Mombercelli prestarono un forte e significativo aiuto ai calossesi colpiti".

Il fulcro di 'Identità future' è proprio la ristrutturazione dell'edificio di culto della Chiesa Evangelica prospiciente la piazza principale del paese, ma il progetto ha un respiro molto più ampio: "Non si tratta di un mero recupero edilizio, atto a salvaguardare e rappresentare uno storico tornante della fede di queste colline - spiega ancora Migliardi -: l'intenzione è quella di costituirsi come solida e critica testimonianza di un passato di solidarietà e di cultura del rispetto tra comunità vicine" Una volta restituito alla comunità, l'edificio di culto sarà sede di un allestimento permanente, con immagini e filmati che valorizzeranno tradizioni orali e materiali delle memorie identitarie, che verrà inaugurato il 14 ottobre con il convegno 'La Vite è bella - I paesi della vigna e del vino" e serata dedicata al progetto. E' in cantiere per l'autunno una serie di appuntamenti, in collaborazione con il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. (ANSA).