Teatro: Giulia Lazzarini al concerto spettacolo Strehler 100

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Dal Festival dei due mondi di Spoleto a Torino, per un altro omaggio al regista Giorgio Strehler nel centenario della nascita. A sorpresa ci sarà anche l'attrice Giulia Lazzarini, per 'Strehler 100', Parole e musiche per Giorgio Strehler', domani alle 21 al Cortile di Palazzo Arsenale, nell'ambito del Regio Opera Festival.

L'appuntamento di domani sera è un concerto-spettacolo con Marta Comerio, Margherita Di Rauso, Andrea Jonasson, Pamela Villoresi, la partecipazione straordinaria di Giulia Lazzarini, regia di Lluís Pasqual, con il Quartetto del Teatro Regio di Torino (Stefano Vagnarelli violino, Marco Polidori violino, Alessandro Cipolletta viola, Relja Lukic violoncello Carlo Caputo pianoforte). Una produzione Spoleto Festival dei Due Mondi in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa e Teatro Regio Torino In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. (ANSA).