Due morti in laboratorio panetteria avvelenati da monossido

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 11 LUG - Due morti, probabilmente avvelenai da monossido di carbonio, nel laboratorio di una panetteria di Torre Mondovì (Cuneo). Le vittime, Bruno Manuello, 47 anni, e la madre, Ernesta Boglio, 79 anni, sono state trovate questa mattina, poco dopo le 8:30 dopo l'allarme dato da un parente. La donna era su una sedia, l'uomo a terra. Il locale era saturo di monossido carbonio, probabilmente sprigionato dal cattivo funzionamento di un forno a gas per la produzione del pane, ma la causa è ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti il 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Bruno Manuello era conosciuto anche come volontario della Croce Rossa di Mondovì. (ANSA).