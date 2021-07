Inventore Crodino cittadino onorario, "merito della squadra"

(ANSA) - CRODO (VCO), 10 LUG - ''Mi prendo il merito dell'invenzione del Crodino, ma è stato un lavoro di squadra perché altre persone hanno collaborato con me in quegli anni, nell'allora stabilimento 'Ginocchi'', quando creammo l'aperitivo che ora continuerà a far conoscere Crodo nel mondo''.

Così parla Maurizio Gozzelino, l'inventore del 'Crodino' , al quale oggi pomeriggio l'amministrazione di Crodo (VCO), in val d'Ossola, ha consegnato la cittadinanza onoraria. Fu Gozzelino nel 1963 ad inventare la miscela di erbe aromatiche che diede origine all'analcolico biondo.

Classe 1935, saluzzese, ma residente a Torino, Gozzelino ha ricevuto la pergamena dalle mani del sindaco di Crodo, Ermanno Savoia, che lo ha ringraziato per aver ''fatto del Crodino l'ambasciatore di Crodo nel mondo''.

Negli Anni Sessanta Gozzelino arrivò a Crodo da Torino e venne incaricato di dirigere il Reparto sciroppi. ''Crodo è un piccolo paese di montagna, ma è un paese civile che mi ha accolto come un fratello e per questo sono riconoscente a questa terra'' ha detto. (ANSA).