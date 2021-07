Estate: Polliotto, bollette turismo e salute, conto è salato

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Prezzi del carburante in ascesa, rincari delle bollette del gas e della luce, costo dei servizi turistici e della ristorazione lievitati, aumento di spese anche nella salute per avere esami medici più rapidi ricorrendo al settore privato. La seconda estate dell''era Covid' presenta un conto molto salato. Lo sottolinea Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori (UNC), autrice di uno studio sugli effetti del Covid-19 sui bilanci dei consumatori piemontesi.

"I rincari in bolletta per luce e gas sono del 10 e 15%. E bisogna tenere presente che la pandemia - fa notare l'avvocato Polliotto - ha generato un aumento dei consumi per la prolungata permanenza nelle abitazioni, specie per famiglie e anziani.

Nonostante le riaperture, per via del clima diffuso di paura si tende comunque a vivere più tempo in casa che fuori", "Sul fronte vacanze - aggiunge la presidente del Comitato Regionale dell'Unione Nazionale Consumatori - oltre al caro-carburante gli operatori turistici fanno registrare rialzi tra il 5 e l'8%, poiché cercano di recuperare parte del margine utile perso in due anni consecutivi di chiusure forzate, fatto che impatta fortemente sui bilanci familiari".

Inoltre, è la disamina dell'avvocato Polliotto, "pur avendo il Covid accresciuto il risparmio dei piemontesi, a parità di budget si spende più in alimentazione e beni di prima necessità, istruzione dei figli e assistenza sanitaria privata laddove il pubblico presenta tempi dilatati per esami e visite. Mai come ora la salute è vista come un bene-rifugio cui dedicare massima attenzione" (ANSA).