Alpini: Torino, cittadinanza onoraria a sezione 'La Veja'

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Conferita oggi la cittadinanza onoraria a 'La Veja', la sezione torinese dell'Associazione Nazionale Alpini. "È difficile riassumere in poche parole tutto ciò che rappresenta l'Alpino nella memoria collettiva di una nazione e di un territorio. In particolare il nostro territorio, che alle montagne deve la sua ricchezza, la sua storia, le sue tradizioni, financo il suo nome", ha scritto la sindaca di Torino Chiara Appendino in un post sul suo profilo Facebook.

La prima cittadina si dice "emozionata" di aver partecipato alla cerimonia. Ha ricordato non solo i sacrifici degli alpini durante i due conflitti mondiali, ma anche le missioni militari e umanitarie a tutela dei territori e dei cittadini durante le emergenze. . "Grazie alla vostra opera - ha scritto la sindaca rivolgendosi all'associazione - il Corpo degli Alpini continuerà ad essere essere quell'esempio di virtù di cui il nostro tricolore si onora e di cui saremo sempre orgogliosi di parlare alle nuove generazioni". (ANSA).