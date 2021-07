Musica: Manu Chao il 27 luglio al Flowers Festival 2021

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Manu Chao sarà il 27 luglio sul palco di Flowers Festival, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (Torino). L'artista franco-spagnolo, simbolo della cultura musicale più anticonformista, ha accettato subito - spiegano gli organizzatori - l'invito fattogli da Flowers Festival, tra i più importanti Festival italiani, organizzato dall'Associazione Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve, con Fondazione Piemonte dal Vivo, e il sostegno di Città di Collegno e Regione Piemonte.

Accanto a lui sul palco, in un concerto in versione acustica, Luciano Falico alla chitarra e Mauro Mancebo alle percussioni.

Per l'occasione Flowers festival, da sempre particolarmente attento alle culture e alle musiche più d'avanguardia e di impegno civile, con una capacità regolare di 5.000 posti, verrà attrezzato - fanno sapere gli organizzatori - in modo da garantire la massima sicurezza anti Covid e con posto numerato a sedere. Il concerto è la terza tappa italiana del tour 'El Chapulin Solo-Manu Chao Acustici'. (ANSA).