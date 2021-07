Incidenti stradali: scontro tra auto e tir, un morto

(ANSA) - CUNEO, 09 LUG - E' di un morto il bilancio di uno scontro fra un'auto e un Tir avvenuto un km prima del paese di Demonte (Cuneo), in valle Stura.

Il conducente della vettura, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colto da un malore; l'automobile ha urtato il tir che viaggiava nella corsia opposta in direzione della pianura.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11,30. Il tir trasportava merce della vicina azienda Acqua Sant'Anna-Fonti di Vinadio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo e i carabinieri di Demonte, mentre l'equipaggio del 118 ha tentato inutilmente di rianimare l'automobilista. Da inizio anno sono 22 le vittime in incidenti stradali in provincia di Cuneo, di cui 4 solo nell'ultima settimana. (ANSA).