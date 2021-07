Da Torino parte 'giro d'Italia' per donare bici in Africa

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Un 'giro d'Italia' solidale per regalare biciclette alle popolazioni africane. Parte oggi da Torino e arriverà a Palermo il 20 luglio il tour di Claudio Bartolone, studente palermitano che in sella alla sua Specialized S-Works toccherà le principali città italiane per promuovere il progetto di found raising che rientra nelle attività organizzate dalla no profit World Bicycle Relief. Un progetto sostenuto da Camplus, il provider di residenze universitarie, nell'ambito del suo piano di responsabilità sociale.

Durante il suo tour, che prende il via dal Camplus Bernini di Torino, il giovane ciclista, studente del Camplus Lambrate di Milano, verrà accolto nei vari Camplus italiani, a Milano, Bologna, Firenze, Roma, Caserta, Bari, Cosenza, Messina e Palermo. Il percorso verrà raccontato sui canali social di Camlpus e il canale Youtube di Claudio che con la sua la go-pro e il supporto degli studenti documenterà, tappa su tappa, l'intero tour. (ANSA).