Università: Marnati, Campus Grugliasco patrimonio per futuro

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - "Questo è un giorno importante e di festa: si conclude un percorso pieno di ostacoli, fra reperimento dei finanziamenti e iter burocratico. Nonostante la pandemia, le nostre università hanno retto bene l'urto". Così l'assessore all'Innovazione del Piemonte, Matteo Marnati, intervenuto alla posa della prima pietra della nuova Città delle Scienze e dell'Ambiente dell'Università di Torino a Grugliasco.

"Stiamo cercando di capire - ha detto Marnati - come il Governo vorrà investire la grande mole di risorse in arrivo dall'Europa. Uno degli obiettivi per i nostri Atenei è quello di continuare ad attrarre giovani: noi abbiamo tante idee per attrarre le risorse in Piemonte, e questa collaborazione ci porterà a costruire un patrimonio che rimarrà alle prossime generazioni. Le competenze che nasceranno da questo nuovo polo universitario serviranno per competere con il resto d'Europa, che corre velocissima". (ANSA).