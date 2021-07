Nubifragi nel chivassese, danni ad agricoltura

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Agricoltura in ginocchio nella zona del chivassese tra Verolengo, Crescentino e San Sebastiano da Po dopo i nubifragi di ieri sera. A darne notizia la Coldiretti Torino. "I danni all'agricoltura sono ingenti. Devastati i campi di mais e allettati i grani già maturi. Il maltempo ha cagionato danni anche ai campi di soia e girasole. Pesanti i danni alle strutture: scoperchiate e allagate le case, divelti i tetti di strutture aziendali e capannoni. Irrimediabilmente danneggiate tante serre agricole". Stando alla conta dei danni, l'epicentro della tromba d'aria ha colpito la zona al confine tra le province di Vercelli e Torino. "Colpisce l'estensione del territorio interessato - aggiunge la Coldiretti - non era mai stato così in passato". (ANSA).