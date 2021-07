Minaccia compagna, carabinieri trovano fucili e una balestra

(ANSA) - CERRINA (ALESSANDRIA), 08 LUG - Minaccia la compagna e i carabinieri, intervenuti durante una lite, scoprono in casa un mini arsenale: un uomo di Cerrina (Alessandria) è stato denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni, oltre che per minacce e detenzione di sostanze stupefacenti.

Aveva una carabina ad aria compressa, una pistola a salve con 5 cartucce e una balestra, oltre a un fucile calibro 9 Flobert.

(ANSA).