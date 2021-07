Maltempo: Vercellese conta danni, chiuso bosco Partecipanza

(ANSA) - VERCELLI, 08 LUG - Sono proseguiti per tutta la mattina, e sono tutt'ora in corso, gli interventi dei vigili del fuoco dopo il violento nubifragio che ieri pomeriggio ha colpito diversi centri della Bassa Vercellese, da Asigliano a Pezzana, da Prarolo allo stesso capoluogo. Il vento ha provocato la caduta di alberi, pali della luce, e ha scoperchiato i tetti delle abitazioni. A Vercelli il quartiere più colpito è stato i Cappuccini, dove un grande albero si è abbattuto all'interno del cimitero rionale. A Trino è stato chiuso il Bosco delle Sorti della Partecipanza, una misura deciso dall'amministrazione comunale e dall'ente di gestione fino alla completa messa in sicurezza di strade e sentieri. Numerose le aziende agricole che hanno avuto danni a macchinari e mezzi per la coltivazione del riso. Le amministrazioni comunali stanno mettendo a disposizione dei cittadini moduli per la segnalazione di danni avuti alle abitazioni private e per la stima dei costi per la riparazione.

(ANSA).