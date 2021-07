Dopo un anno torna a camminare grazie a modello 3d

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 LUG - Torna a camminare dopo tre interventi ortopedici e grazie al modellino tridimensionale delle sue ossa: è la storia a lieto fine di un paziente dell'ospedale di Alessandria, vittima di un incidente stradale un anno fa.

"Pensavo di rimanere su una sedia rotelle - dice - e invece ora sono tornato a camminare, ritrovando la forza per cominciare una nuova vita".

"Ci siamo trovati davanti - spiega Kristijan Zoccola, direttore del reparto di Ortopedia - un paziente con una grave perdita di sostanza che non permetteva di ricostruire il bacino andando semplicemente a impiantare una protesi d'anca. Abbiamo quindi dovuto innanzitutto procedere con un primo intervento di bonifica dell'infezione e poi prepararci al secondo, ricostruttivo, sia con un'accurata progettazione insieme ai bioingegneri che hanno riprodotto in un modellino 3d la situazione ossea di Carlo, sia grazie alla collaborazione con la Medicina trasfusionale".

"Abbiamo accompagnato Carlo Ottavio nel recupero spontaneo - spiega Luca Perrero, direttore del reparto di Neuroriabilitazione - partendo da movimenti semplici e arrivando via via a movimenti focalizzati su funzioni più complesse, fino al reinserimento sociale, anche grazie all'utilizzo dei nostri laboratori riabilitativi". (ANSA).