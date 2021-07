Cirio, su emergenza cinghiali siamo pronti ad andare a Roma

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - "Se non basta qui siamo pronti ad andare a Roma". Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio dal palco di piazza Castello a Torino promette ai manifestanti della Coldiretti, che protestano contro "l'invasione dei cinghiali" un impegno concreto "per tutelare persone e imprese". Sul palco anche i consiglieri regionali sia della maggioranza sia dell'opposizione. "Chiedo ai politici dei ministeri romani che stanno tra velluti e marmi, di aprire le finestre e ascoltare la voce dell'Italia che lavora - dice Cirio - È un problema di normativa nazionale e quello dei cinghiali viene visto come un problema piccolo".

"Quando la pazienza finisce - aggiunge Cirio - anche noi tranquilli sabaudi scendiamo in piazza e siamo pronti ad andare a Roma". "C'é gente che semina tre quattro volte perché i cinghiali gli distruggono il terreno. Cosa aspettano a Roma, che i cinghiali ci entrino in casa e vengano nel nostro letto".

(ANSA).