Vaccini: dal 12 luglio adesioni per 12-15enni 'fragili'

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Da lunedì 12 luglio prenderanno il via, in Piemonte, le adesioni alla campagna di vaccinazione anti-covid dei pazienti fragili nella fascia di età tra i 12 e i 15 anni per mezzo dei centri e dei medici che li hanno in cura.

La somministrazione del vaccino in questi casi avverrà esclusivamente nei centri vaccinali dedicati.

Dal 19 luglio- informa la Regione - sarà possibile prenotare le vaccinazioni per tutto coloro che appartengono alla fascia di età 12-15 anni direttamente tramite la piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it, oppure tramite il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia.

Oggi sono 38.317 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione. A 28.140 è stata somministrata la seconda dose.

Dall'inizio della campagna vaccinale sono state inoculate 3.957.825 dosi (di cui 1.418.776 come seconde), corrispondenti all'89% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte. (ANSA).