Torino-Lione, affidati lavori per 3 mld nel tunnel di base

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Via ai lavori dello scavo del 'tunnel di base' della nuova ferrovia Torino-Lione lungo 57,5 km. Oggi Telt, il promotore pubblico incaricato di costruire l'infrastruttura, ha affidato le gare per un valore di 3 miliardi di euro, che riguardano i 45 km in territorio francese della maxi-galleria. Sono in corso le procedure per le gare per i 12,5 km del tunnel sul versante italiano, che "saranno assegnate in qualche mese, per un valore di 1 miliardo", ha detto, in una videoconferenza Mario Virano, direttore generale di Telt. "Dalla prossima settimana cominceremo a programmare le gare per l'attrezzaggio tecnologico, che valgono 2 mld" (ANSA).