Torino, affissi manifesti di 'Consigli per la rivolta'

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Manifesti dal titolo "Consigli per la rivolta" sono stati affissi su alcune fermate dei mezzi pubblici, in particolare nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. Una sorta di vademecum, non firmato ma che si chiede di "fotocopiare, diffondere e distribuire", in cui vengono elencati i metodi per travisare il volto con il passamontagna, come evitare di essere ripresi dalle telecamere di video sorveglianza o dai telefonini e di come non bisogna parlare con la polizia.

Si tratta dello stesso manifesto che era circolato tempo fa sui social e in città, soprattutto durante le proteste contro le restrizioni anti Covid. (ANSA).