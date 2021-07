Rifiuti: Torino, aumentano le telecamere contro l'abbandono

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Nuove telecamere a Torino contro l'abbandono selvaggio di rifiuti. La prima è stata posizionata in via degli Ulivi, nel quartiere Falchera, dove proprio in queste ore è terminata la rimozione di una discarica abusiva dove erano stati smaltiti anche rifiuti pericolosi come guaine catramate, lana di roccia e pneumatici.

Sempre in questi giorni è stata attivata anche una seconda telecamera in strada Molino del Villaretto, nei pressi dello svincolo della direttissima per Caselle, ed entro la settimana verrà terminata l'installazione e l'attivazione di altri sistemi di videosorveglianza.

"Stiamo procedendo con l'attivazione di ulteriori telecamere per contrastare l'abbandono illegale dei rifiuti sul territorio - conferma l'assessore all'Ambiente Alberto Unia -. Oltre ad arrecare un grave danno al decoro urbano, chi fa questi gesti censurabili compie un illecito amministrativo, e per questo sarà punito con sanzioni pecuniarie". (ANSA).