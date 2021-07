Maltempo: allerta gialla, rischio grandine e bufere di vento

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Allerta gialla in tutto il Piemonte, domani, per i forti temporali previsti, che potranno causare allagamenti, locali frane, caduta di alberi e fulmini.

Già oggi il maltempo ha colpito ampie zone in provincia di Vercelli e nel Casalese. "Il Nordovest italiano - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - si trova ai margini di un vasto campo di alta pressione, esteso dal Nord Africa fino all'Europa centro-orientale, lambito dal ramo più meridionale di una vasta area depressionaria centrata tra le isole britanniche e la penisola scandinava ed estesa fino ai Pirenei". Una situazione che crea per il Piemonte domani, "in corrispondenza del passaggio del fronte freddo associato all'area depressionaria sul Nord Italia" le condizioni per "nuovi rovesci e temporali localmente forti o molto forti, diffusi a tutto il territorio regionale nelle ore centrali della giornata. I temporali più intensi - ricorda Arpa - potranno essere associati a forti raffiche di vento e grandinate".

Un miglioramento è atteso dal tardo pomeriggio di giovedì a partire dai settori occidentali. (ANSA).