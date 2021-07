Europei: a Torino migliaia in centro e fuochi d'artificio

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Torino si colora di verde, bianco e rosso. Un'esplosione di bandiere tricolori ha invaso il centro cittadino, raggiunto da migliaia di persone in auto, con i clacson pigiati, moto e monopattini, dopo la vittoria ai rigori nella semifinale degli Europei contro la Spagna. Entusiasmo in piazza Vittorio e via Po, in piazza Castello e in piazza San Carlo. Cori, inno di Mameli cantato e persino fuochi d'artificio un po' in tutti i quartieri della città, con le strade prima deserte per tutto il tempo della partita. A Torino molti hanno assistito alla partita dai locali della movida e hanno gridato la propria gioia riversandosi in strada e nelle piazze.

Piazza San Carlo, luogo storico per le feste di Torino e Juventus, accoglie i tifosi. "Questa vittoria cancella i fantasmi del passato quello recente - commenta Umberto De Marchi che con i figli festeggia la vittoria - pura energia per il futuro, dopo questa pandemia diventa una vera gioia".

"Una vittoria del gruppo che ha sofferto - aggiunge Marcello D. - Torino così viva ripaga di tante sofferenze".

A Torino come altrove a notte dell'Italia in finale agli Europei fa riscoprire il piacere a tifosi dello stare insieme e fa sembrare più lontani lockdown e pandemia. (ANSA).