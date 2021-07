Alessandria, 11kg di miele 'urbano' a famiglie in difficoltà

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 LUG - Undici chili di miele raccolto nell'apiario urbano di Forte Acqui di Alessandria a sostegno delle famiglie in difficoltà: questo il primo risultato del progetto "Food is the Way" dell'associazione Cambalache, che ha consegnato il prodotto a Sine Limes, che ora si dedicherà alla consegna dei barattoli.

È un'azione messa in campo grazie a NovaCoop e a "Im.patto", percorso di co-progettazione attivato sui vari territori. Ad Alessandria Cambalache contribuirà anche con importanti momenti di sensibilizzazione e approfondimento sul tema dell'apicoltura, della sostenibilità ambientale e del consumo consapevole organizzando due tour gratuiti e aperti alla cittadinanza nel parco comunale del Forte Acqui, tra l'apiario urbano e l'orto gestiti dall'associazione. Un'opportunità unica per conoscere da vicino dove nasce il miele del progetto sociale Bee My Job.

