Aeroporto Torino sempre più green, in ripresa voli Italia

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - "La stagione è partita in modo positivo. L'aeroporto di Torino è tra i pochi in Italia a registrare una crescita del traffico domestico rispetto al periodo pre Covid, grazie ai vettori che hanno puntato sullo scalo". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'aeroporto, Andrea Andorno. "Resta debole, invece, il traffico internazionale sia rispetto alle capitali europee sia a destinazioni come la Grecia e le Baleari che danno tuttavia qualche segnale di ripresa", ha aggiunto Andorno. "non mI sento di attribuire questa debolezza al Green Pass, semplicemente. le persone stanno preferendo destinazioni italiane a quelle estere".

LAeroporto di Torino lancia il progetto 'Torino Green Airport': entro il 2023 sarà ampliato il parco mezzi ibridi o elettrici, con la prima ambulanza elettrica operativa in un aeroporto, mentre saranno pronti entro l'anno nuovi parcheggi con 16 postazioni di ricarica. Sono previsti, inoltre,15 ettari di aree verdi saranno dedicati alla coltivazione di camomilla a tutela della biodiversità e sarà avviato il progetto di Smart Grid aeroportuale per l'autoproduzione efficiente e sostenibile dell'energia necessaria al funzionamento dell'infrastruttura.

"L'aeroporto è consapevole degli ottimi risultati raggiunti, ma dobbiamo spingerci oltre. La nostra ambizione è quella di trovare le modalità migliori per annullare il nostro impatto ambientale. Vogliamo condividere gli sforzi fatti all'esterno con la comunità aeroportuale e con i passeggeri. Per questo è nato il brand Torino Green Airport. Per raggiungere l'obiettivo zero emissioni molto dipenderà dall'arrivo dei combustibili e dell'idrogeno, noi ci stiamo dotando delle infrastrutture", ha detto Andorno. "In 10 anni si sono raggiunti già risultati importanti: -32% di consumi complessivi di energia elettrica, -20% di consumo di combustibile da riscaldamento e -45% di emissioni di CO2. Da inizio anno l'energia elettrica acquistata è al 100% derivante da fonti rinnovabili, ha spiegato Lorenzo Gusman, direttore tecnico operativo Torino Airport.

(ANSA).