Voi Technology, 500 monopattini corallo a Torino

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Voi Technology arriva a Torino: 500 monopattini Voiager 3X corallo coloreranno le strade della città all'insegna di tre parole chiave: sicurezza, sostenibilità e decoro urbano. Per celebrare il suo arrivo Voi Technology ha organizzato oggi un evento di sicurezza stradale in via Roma, condividendo buone regole e pratiche per un corretto comportamento sulle strade attraverso la scuola guida digitale 'Ride Like Voilà' sviluppata internamente dall'azienda.Torino è la terza città italiana a entrare nel network di oltre 60 città europee in cui Voi Technology è presente.

"La capitale italiana dell'automobile ha aperto le sue porte a nuove forme di mobilità, come quella elettrica per il primo e l'ultimo miglio. Da oggi siamo alleati dei torinesi per rendere più efficienti i loro tragitti e per ridurre l'inquinamento sia acustico che dell'aria. Abbiamo raggiunto questi obiettivi nelle altre 60 città europee in cui siamo presenti e siamo sicuri di poter collaborare positivamente anche con Torino e i torinesi", afferma Magdalena Krenek, general manager Italia di Voi Technology (ANSA).