Scuola: primaria Torino spiega a bambini arte e integrazione

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Festa all'insegna dei colori, della pittura, della tradizione e dell'integrazione questo pomeriggio all'Istituto comprensivo 'Tommaseo' in piazza Cavour a Torino dove i bambini della scuola primaria, docenti e genitori si sono ritrovati per festeggiare il completamente del progetto scolastico Pon. Si tratta del Programma Operativo Nazionale del Ministero dell'Istruzione, finanziato dai Fondi Strutturali Europei. "Due i progetti che sono stati portati avanti. Nel primo, 'IntegrArte', i bambini hanno conosciuto artisti come Mirò e hanno colorato la nuova isola pedonale che da alcune settimane collega la scuola al giardino Cavour", spiegano le insegnanti Daniela Martinolich, Cristina Spagarino, Ines Bossotto e Mimma D'Elia. Nel secondo percorso, '1,2,3, Europa' , hanno scoperto le loro origini, dei loro antenati realizzando pannelli e murales: "Ai bambini abbiamo fatto capire che i flussi migratori sono sempre esistiti, che nessuno sta fermo e quindi quanto sia importante l'immigrazione nella nostra storia", aggiungono dalla Tommaseo.

Non solo. In queste tre settimane di progetti Pon i piccoli hanno scoperto i giochi di strada proprio grazie alla possibilità di accedere all'isola pedonale. Una riscoperta di luoghi dove potersi ritrovare "luoghi dove i bambini posso effettivamente giocare riscoprendo la tradizione". (ANSA).