Morto a Torino lo storico Angelo Del Boca

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - E' morto nella sua casa a Torino lo storico e giornalista Angelo Del Boca, uno dei maggiori studiosi del colonialismo italiano. Nato a Novara nel maggio del 1925, era direttore della rivista di storia contemporanea 'I sentieri della ricerca'.

Fu inviato speciale della Gazzetta del Popolo e del Giorno, che lasciò nel 1981. Fra le sue tantissime pubblicazioni, i quattro volumi de 'Gli italiani in Africa Orientale', i due de 'Gli Italiani in Libia' e le biografia di 'Hailé Selassié, e 'Gheddafi. Una sfida dal deserto'. Del 2015 la pubblicazione per Mondadori di 'Nella notte ci guidano le stelle: La mia storia partigiana'.

Il funerale si svolgerà giovedì 8 luglio alle 10:30 nella parrocchia del Nazzareno a Torino. (ANSA).