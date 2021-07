Lastre con amianto, sequestrate 180 tonnellate nel Biellese

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - La Guardia di Finanza ha individuato e sequestrato un'area privata a Masserano (Biella) al cui interno sono state abbandonate diverse tonnellate di rifiuti speciali che contengono amianto. L'intera superficie, di circa 93.000 metri quadri, di proprietà di una società biellese e in evidente stato di abbandono, comprende 2 fabbricati di 12.000 mq all'interno dei quali i militari hanno scoperto enormi cumuli di scarti di lavorazione edile di tipo laterizio per un totale di circa 300 tonnellate, fusti di metallo danneggiati il cui materiale oleoso si era sversato direttamente nel suolo, e, soprattutto, cataste di lastre, frammentate ed integre, in fibrocemento, contenenti amianto, per circa 180 tonnellate.

Nell'area è stato trovato anche un forno industriale per la produzione di laterizi con all'interno un rotolo di treccia in amianto che è considerato uno dei rifiuti speciali più pericolosi. Sul luogo è intervenuto di personale specializzato dell'Arpa Piemonte-Servizio territoriale di Biella che ha provveduto al prelevamento di campioni. (ANSA).