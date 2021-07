Incendia locale concorrente, arrestato con 4 complici

(ANSA) - STREVI (ALESSANDRIA), 06 LUG - Voleva eliminare la concorrenza. Per questo il titolare del night club Odeon di Strevi (Alessandria), che è stato arrestato dai carabinieri di Acqui Terme, ha cercato di incendiare un altro locale, La Tana di Montabone (Asti).

Ci aveva già provato a giugno, poi ha ritentato a inizio luglio.

Non ha agito da solo, ma con quattro complici, tutti arrestati.

L'azione progettata dall'uomo, che ha 45 anni ed è di origine albanese, non era andata a buon fine la prima volta, ma i militari erano sulle sue tracce e sono riusciti a intervenire prontamente durante il secondo tentativo arrivando poco dopo l'inizio dell'incendio. (ANSA).