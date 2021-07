Covid: in dh oncologico Gradenigo vernice che elimina virus

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Una vernice, naturale al 100%, sulle pareti dell'ospedale per eliminare smog, Covid e altri virus, e batteri. E' quella che viene usata nel Day Hospital oncologico del Gradenigo di Torino, gestito da Humanitas. La vernice si chiama Airlite.

"Si tratta di un'altra attenzione particolare per i nostri pazienti - spiega il dottor Lucio Buffoni, responsabile dell'Oncologia di Humanitas Gradenigo -. La pandemia li ha spesso dissuasi dal recarsi in ospedale per il timore di contrarre l'infezione, un comportamento che ha avuto conseguenze importanti sui tempi della diagnosi e, di conseguenza, sulle possibilità di cura. Qualsiasi strumento utile a garantire la sicurezza del percorso di diagnosi e cura del paziente va, a mio avviso, intrapreso: quanto fatto nel nostro Day Hospital va in questa direzione".

Con Airlite è stato trattato il Day Hospital al primo piano del blocco di corso Regina Margherita 8: sei stanze, tre sale visita, una medicheria e gli spazi accessori (bagni, cucina e altro). In totale, circa 850 metri quadri che, in termini di riduzione degli ossidi di azoto, equivalgono al mantenimento di 34 alberi ad alto fusto o all'eliminazione di un giorno di scarichi di 181 auto a benzina Euro6. (ANSA).