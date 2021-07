Alessandria: firmato patto collaborazione con Ekaterinburg

(ANSA) - ALESSANDRIA, 06 LUG - Firmato oggi in Russia il patto di collaborazione e amicizia tra Alessandria e Ekaterinburg; è stato l'unico accordo istituzionale firmato da una città italiana in occasione di Innoprom 2021, la più importante manifestazione della Federazione Russa in materia di innovazione industriale e tecnologica, nell'ambito della presenza dell'Italia come Paese partner.

Alla firma erano presenti il sindaco di Ekaterinburg Alexey Orlov e il presidente del Consiglio comunale di Alessandria Emanuele Locci, oltre all'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano.

"La sottoscrizione di questo accordo - ha sottolineato Locci - è il frutto di un lungo e intenso lavoro istituzionale. Questa collaborazione non solo onora la nostra città sul piano istituzionale ma rappresenta per il nostro territorio una grande opportunità di crescita in termini di visibilità internazionale e un volano per lo sviluppo commerciale, turistico e culturale".

(ANSA).