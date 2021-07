Vasi preziosi rubati nel 2000 restituiti a museo Dusseldorf

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Il comandante del carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, il generale Roberto Riccardi, ha riconsegnato oggi a Roma, nelle mani dell'ambasciatore tedesco Viktor Elbinh, sei vasi in pregiato cristallo rubati al Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich di Dusseldorf, in Germania, e recuperati dal Nucleo di Torino.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Asti, era iniziata nel luglio 2020 e ha portato ad individuare i responsabili, un uomo, esperto del settore e una donna, sua complice, accusati di un'estorsione nei confronti del museo tedesco, dove nel febbraio 2000 erano stati rubati i vasi. I due erano stati arrestati nel nord Italia, all'incontro organizzato per la restituzione dei pregiati manufatti per cui avevano chiesto 200 mila euro.

All'appuntamento c'erano anche i carabinieri del nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale di Torino.

All'inchiesta ha collaborato la polizia federale tedesca.

