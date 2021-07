Tav: Dosio a processo, manifestazione No Tav a Torino

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - "La libertà di dissenso e di espressione non si possono processare". Con questo slogan il Movimento No Tav si è dato appuntamento davanti a Palazzo di Giustizia di Torino dove questa mattina è in programma la prima udienza di un processo che vede imputata la storica attivista Nicoletta Dosio. La donna è accusata di oltre 200 violazioni degli arresti domiciliari che erano stati disposti nei suoi confronti nel 2016 a seguito di una condanna per una manifestazione del 2012 al casello autostradale di Avigliana.

"Per l'ennesima volta - dicono i manifestanti - ci troviamo di fronte all'operato criminale di procura e magistratura che tentano di processare le idee e le convinzioni che muovono il Movimento No Tav da ormai 30 anni" dicono i No Tav che parlano di un "nuovo episodio di accanimento giudiziario bei suoi confronti". Nel 2019 la Dosio era stata condannata a un anno di carcere. (ANSA).