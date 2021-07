Ricerca: Unito e Politecnico, a Torino il Polo sull'idrogeno

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Fornire un supporto alle iniziative della Regione Piemonte e della Città di Torino per la costituzione di un Polo Nazionale per la Ricerca sull'Idrogeno.

E' questo l'obiettivo dell'accordo 'di coopetizione' tra Università di Torino e Politecnico, firmato oggi dai rettori Stefano Geuna e Guido Saracco, nella Sala Kyoto dell'Environment Park.

Un impegno comune già manifesto nei molti progetti finanziati dall'Unione Europea, in particolare attraverso la piattaforma "Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking - Fch Ju", il partenariato pubblico privato a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico per incrementare soluzioni pulite, efficienti e convenienti che sfruttino il potenziale dell'idrogeno come vettore energetico.

"UniTo e PoliTo insieme rappresentano il volano di competenza, esperienza e creatività che serve per proiettarsi nel futuro. Un Polo nazionale di Ricerca per l'Idrogeno rappresenterebbe un altro importante tassello strategico per la crescita di una Città e Regione sempre più orientate ai temi della sostenibilità e della transizione energetica, con l'intento di favorire una sempre più strutturata interazione tra enti di ricerca e settori produttivi" spiega Geuna. "La grande forza che un Polo nazionale di Ricerca sull'Idrogeno potrebbe avere è data proprio dalla capacità che le nostre istituzioni stanno dimostrando di avere nel lavorare insieme in modo complementare su queste tematiche complesse: un 'coraggio della concordia' che credo caratterizzi le nostre università, il sistema delle istituzioni e anche il comparto produttivo nel territorio di Torino e del Piemonte", conclude Saracco. (ANSA).