Podista ai poliziotti, 'grazie per avermi soccorso'

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Una lettera per ringraziare gli agenti di polizia del Commissariato Barriera Nizza che lo avevano aiutato al termine della Mezza Maratona di Torino del 19 giugno. A scriverla un podista di 74 anni che, dopo avere tagliato il traguardo, ha avvertito un malore ed è stato soccorso da alcuni passanti prima di affidarlo alla polizia presente sul luogo. L'uomo era in stato confusionale e non sapeva più dove avesse appuntamento con il figlio - anche lui podista - e non aveva con sé il cellulare. Solo dopo alcuni minuti l'anziano si è ricordato che la loro auto era parcheggiata in via Bava, dove è stato accompagnato dall'auto di servizio. (ANSA).