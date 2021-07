'Giallo Stresa', scelti i 20 finalisti del premio letterario

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Sono stati svelati i nomi dei 20 finalisti dell'edizione 2021 del premio letterario Giallo Stresa, per racconti inediti di genere giallo ambientati in una località di lago ben identificata di Piemonte, Lombardia e Svizzera Italiana. La premiazione è prevista a Stresa sabato 18 settembre.

I racconti finalisti sono stati scelti da una pre-giuria composta da Alberto Bellocco, Maria Elisa Gualandris, Maurizio Leone, Ambretta Sampietro e Massimo Verzotto mentre il vincitore verrà designato da un'ulteriore giuria composta da Franco Forte, Gerardo Placido, Andrea Fazioli, Carmen Giorgetti Cima, Luigi Pachì.

I gialli in concorso sono ambientati a Stresa, Isole Borromee, Baveno, Lesa, Belgirate, Santa Caterina, Fondo Toce, Sesto Calende, Angera, Luino, Mergozzo, Orta, Isola di San Giulio, Como, Sala Comacina, lago d'Idro.

Giallo Stresa è organizzato dall'assessorato alla Cultura e Turismo della Città di Stresa in collaborazione con il Giallo Mondadori, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola, Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, Associazione Gente di Lago e di Fiume, Terre Borromeo, Soroptimist International Club Verbano, Lions Club Verbano Borromeo e il supporto di Ricola.

(ANSA).