Euro e Tokyo 2020: la rinascita dello sport in Area X

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Da Euro a Tokyo 2020, è il momento della ripartenza per lo sport: il racconto di un'estate carica di emozioni sportive viene portato dai giornalisti Massimo Caputi e Giovanni Bruno ad Area X, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura dedicata alla cultura della protezione, con sede a Torino.

L'appuntamento fa parte di 'Protezione e Sport', calendario di eventi trasmessi in streaming da Area X, spazio esperienziale in via San Francesco d'Assisi 12. Caputi e Bruno interverranno mercoledì 7 luglio alle 13:30 su areax.info e ansa.it. Partendo dalla nazionale azzurra e le attese per i Giochi olimpici i due cronisti si soffermeranno anche sullo sport femminile e quello paralimpico, individuando i valori che possono portare un cambiamento della società anche fuori dal campo. (ANSA).