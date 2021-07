Al Teatro Carignano torna a fiorire il prato di Shakespeare

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - A Torino torna a fiorire il prato di Shakespeare. Debutta domani, in prima nazionale, una delle più classiche commedie del bardo, 'Molto rumore per nulla', per quello che da tre anni è ormai un appuntamento tradizionale dell'estate del Teatro Stabile, il 'Prato inglese', che unisce la cornice storica del teatro Carignano e i testi tratti dal grande repertorio shakespeariano.

A dirigere la commedia degli inganni e degli equivoci, con traduzione e adattamento di Emanuele Aldrovandi, Silvio Peroni.

"I personaggi shakespeariani - scrive nelle sue note il regista - sono riconosciuti per il loro funambolismo linguistico, sono dei giocolieri della parola, ma spesso ne rimangono intrappolati, come se non riuscissero mai a distinguere la realtà dall'apparenza o l'agire con il verbalizzare. Se dovessi spingermi in un campo minato, dove si cercano parallelismi fra l'epoca shakespeariana e la contemporanea, dove ci si chiede, ancora, cosa di Shakespeare sia 'attuale' potrei azzardare che allora come oggi siamo costantemente vittime di una parola, anche quando non è nulla".

Lo spettacolo, prodotto dal Tst, sarà in scena fino all'8 agosto. (ANSA).