Scoperta proteina che causa allergia alla nocciola

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - L'allergia alla nocciola, frutto utilizzato nelle creme spalmabili e, quindi, presente nelle abitudini dietetiche dei bambini, non ha più segreti grazie ad uno studio tutto torinese. Pubblicato su Pediatric Allergy and Immunology, giornale ufficiale dell'Accademia Europea di Allergia e Immunologia Clinica, ha permesso di isolare una proteina allergenica - detta oleosina - e di dimostrare che in alcuni bimbi è l'unico responsabile dei sintomi allergici. In questo modo sarà possibile diagnosticare con più facilità l'allergia, molto diffusa in Italia e pericolosa per la vita soprattutto nei bambini. "Il nuovo allergene - fanno sapere - è stato depositato nell'apposita banca degli allergeni dell'Organizzazione mondiale della sanità". (ANSA).