Frontale tra auto nella notte, 20enne morta nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 04 LUG - Una ventenne è morta nella notte in un incidente stradale a Montanera, lungo la provinciale 3 in provincia di Cuneo. L'auto su cui viaggiava con una amica, ferita in modo grave, si è scontrata frontalmente con un'altra auto. La giovane è morta sul posto, mentre l'amica è ricoverata all'ospedale di Cuneo. Ferite non gravi per l'uomo alla guida del secondo mezzo coinvolto.

Lo schianto è avvenuto alle tre, riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sul posto co i sanitari del 118 e i carabinieri, al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).