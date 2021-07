Covid: Crescentino inaugura targa in ricordo vittime

(ANSA) - VERCELLI, 04 LUG - L'amministrazione comunale di Crescentino (Vercelli) ha inaugurato oggi al cimitero il memoriale in ricordo delle vittime della pandemia da Covid-19.

Allo scoprimento della targa hanno preso parte il sindaco Vittorio Ferrero, rappresentanti della Croce Rossa, Protezione Civile, carabinieri e alpini. Sul marmo con cui è stata realizzata la targa è stata incisa una celebre frase del poeta Ugo Foscolo: "un uomo non muore mai, se c'è qualcuno che lo ricorda".

"Quello di stamattina è stato un momento toccante, emozionante, partecipato da tutta la comunità - ha detto il primo cittadino -; con la targa nel cimitero comunale vogliamo ricordare tutti coloro che a causa del Coronavirus non ci sono più". Crescentino è stato il primo centro abitato della Provincia di Vercelli ad entrare, lo scorso ottobre, in zona rossa, per via dell'aumento considerevole dei casi di contagi tra la popolazione. (ANSA).