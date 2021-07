S'infortuna in corso di torrentismo nel Canavese

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti oggi pomeriggio lungo il torrente Vallungo, nei pressi della frazione Chironio, nel territorio di Locana (Torino). dove la squadra forre della delegazione Canavesana, specializzata in interventi sull'alveo di torrenti di montagna, ha soccorso una donna che durante un corso di torrentismo è caduta riportando un trauma dorsale.

I tecnici hanno raggiunto l'infortunata via terra lungo la forra, l'hanno stabilizzata, imbarellata e trasportata in un luogo idoneo per il recupero con l'eliambulanza del Servizio di Elisoccorso Piemontese. La donna è stata poi ricoverata in ospedale. (ANSA).