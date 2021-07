Ecologia: Tessa Gelisio è Testimone dell'Ambiente

(ANSA) - ACQUI TERME, 03 LUG - La conduttrice Tessa Gelisio è Testimone dell'Ambiente: sarà premiata oggi durante la manifestazione "Acqui Ambiente" a Villa Ottolenghi.

"La sua sensibilità ecologica - spiegano dal Premio - si è sviluppata da giovane, militando in diverse associazioni ambientaliste, diventando infine una delle giornaliste italiane più esperte e apprezzate nel settore ambientale. Autrice di numerosi libri, continua la sua opera di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali grazie al suo blog, Ecocentrica, e ai suoi canali social".

All'architetto e designer Alberto Apostoli va il riconoscimento Ken Saro Wiwa, il Premio Acqui Ambiente viene invece conferito a Francesco Giubilei per il volume "Conservare la natura" edito da Historica Edizioni. "Un testo acuto - si sottolinea nella motivazione - che mostra come la tutela dell'ambiente sia un tema che appartiene a tutti i cittadini, a prescindere dal credo politico, un testo nel quale si cerca di proporre una visione alternativa al contemporaneo ambientalismo, recuperando la basi filosofiche del tradizionalismo anglosassone".

Il Premio Acqui Ambiente è stato istituito nel 1997 per sensibilizzare sulle tematiche ecologiche e sulla salvaguardia ambientale. Prende avvio dalla celebrazione della lotta degli abitanti della Valle Bormida contro l'inquinamento del fiume causato dall'Acna di Cengio.

L'evento è dedicato alla memoria dell'intellettuale nigeriano Ken Saro Wiwa, vittima delle autorità del suo paese per l'impegno profuso in difesa del diritto dell'uomo alla tutela dell'ambiente. (ANSA).