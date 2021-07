Vaccini: nuovi hub nel Cuneese, a Borgo S.Dalmazzo e Mondovì

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Da oggi i dipendenti delle aziende associate a Confindustria Cuneo e i loro familiari avranno a disposizione due nuovi centri per vaccinarsi: gli hub di Borgo San Dalmazzo e Mondovì. Dopo Cherasco e Saluzzo si completa così il progetto di copertura del territorio con cui Confindustria Cuneo, in collaborazione con le amministrazioni locali e le Asl competenti e il sostegno della Camera di Commercio, ha voluto dare il suo contributo alla campagna vaccinale.

Il centro di Borgo San Dalmazzo si trova all'interno di Palazzo Bertello, quello di Mondovi nel capannone della Valauto Service in via Torino, entrambi già sedi per le vaccinazioni realizzate dall'Asl Cn1 e dall'amministrazione comunale.

Presente alle due inaugurazioni, insieme al vicedirettore Valerio D'Alessandro, il presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola, che ha ringraziato i sindaci e l'Asl Cn1 per la collaborazione nel progetto. (ANSA).