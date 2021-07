Torna Lunathica tra green, comicità e teatro di strada

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Dopo un anno di stop ritorna il Festival Internazionale di Teatro di Strada Lunathica, una kermesse diffusa su 9 comuni a due passi da Torino, tra Venaria e le Valli di Lanzo, che dal 22 al 25 luglio propone 42 spettacoli di 13 compagnie provenienti da vari Paesi. Lunathica, diretto da Cristiano Falcomer, è sinonimo di incontro, di festa, di gioia, concetti che, dicono gli organizzatori, "per oltre un anno ci sono stati sottratti dalla situazione generale".

Compatibilmente con le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria, il Festival si propone di ripristinare la normalità negata nell'ultimo anno e di tornare a condividere emozioni e momenti di gioia e spettacolarità con i meravigliosi acrobati del Kenya, Black Blues Brothes, la sfida all'equilibrio del Kolektiv Lapso Cirk, il delizioso chapiteau del Teatro nelle Foglie allestito nell'Oasi Naturalistica dei Goret e molte altre proposte di un cartellone fresco e variegato.

Tra le novità di quest'anno, oltre al periodo (nel 2019 ci furono 17 spettacoli nel mese di giugno, quest'anno 42 concentrati in un weekend) anche due nuovi Comuni coinvolti, Leinì e Villanova Canavese. Che si sommano a Ciriè, San Maurizio, San Francesco, Mathi, Nole, Fiano e Lanzo. Gli spettacoli saranno accorpati in 3 circuiti, il Circuito della pista ciclabile che unisce Nole, Mathi e Villanova, comuni attraversati dalla Conca Verde, in orario mattutino o preserale; il Circuito degli aperitivi circensi che lega, con orario preserale Fiano, San Maurizio, Ciriè e Leinì', e, infine le Sere Lunatiche a San Francesco, San Maurizio, Ciriè, Lanzo e Leini.

