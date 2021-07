Torna il Festival Sul Filo del Circo, 11 compagnie ospiti

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Torna fino al 10 luglio, presso il Parco culturale Le Serre di Grugliasco, in provincia di Torino, l'appuntamento con il Festival Internazionale Sul Filo del Circo della Fondazione Cirko Vertigo, la principale manifestazione nazionale di Circo Contemporaneo per storicità e qualità degli spettacoli proposti, giunto quest'anno alla sua ventesima edizione. Undici le compagnie internazionali ospiti del festival. Tema di questa edizione: la creatività al femminile, in tutte le sue declinazioni. I biglietti per assistere agli spettacoli sono acquistabili su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/grugliasco, presso gli uffici di Fondazione Cirko Vertigo all'interno del parco culturale Le Serre o, durante i giorni del festival, dopo le 18 presso il teatro Le Serre.

Durante i giorni del festival è in programma, all'interno dello Chalet Allemand, nel parco culturale Le Serre di Grugliasco, una mostra dedicata a Eugenio Guglielminetti, scenografo, costumista, pittore e scultore, con la quale si intende rendere omaggio al suo genio artistico a cento anni dalla nascita attraverso non solo l'esposizione di alcune delle sue opere ma anche con la lettura, a cura dell'attrice comica Luisella Tamietto, di passi de Il carro volante, opera letteraria del Maestro Guglielminetti. Il festival ha il sostegno della Città di Grugliasco e della Regione Piemonte, il patrocinio di Città Metropolitana di Torino e Acci - Associazione Circo Contemporaneo Italia e la collaborazione di società Le Serre e Fondazione Piemonte dal Vivo. (ANSA).