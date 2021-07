Mottarone: Leitner, a disposizione della magistratura

(ANSA) - BOLZANO, 02 LUG - "Ribadiamo ancora una volta la nostra massima disponibilità a collaborare con gli organi inquirenti". Lo afferma in una nota la società Leitner. "Avendo in essere Leitner un contratto di manutenzione con la società Ferrovie del Mottarone, l'iscrizione da parte della Procura di Verbania nel registro degli indagati di alcuni suoi dirigenti e collaboratori è un atto dovuto" spiegano nella nota ribadendo "la ferma consapevolezza, che trova riscontro nell'ampia documentazione a disposizione della magistratura, di aver effettuato l'attività di manutenzione e i relativi controlli nel rispetto del contratto e delle norme vigenti".

La Leitner di Vipiteno ribadisce che intende collaborare "anche con l'ausilio di periti che andremo a individuare tra riconosciute figure professionali nell'ambito funiviario per contribuire al più presto a far chiarezza su quanto successo", si legge in una nota della Leitner. (ANSA).