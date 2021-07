Da domani i saldi estivi, subito sconti record

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Al via domani, a Torino e in tutto il Piemonte, i saldi estivi. Fino a sabato 28 agosto gli sconti interesseranno tutti i comparti - abbigliamento, calzature, intimo, casa, profumeria - con sconti subito alti, fra il 30 e il 50%, a causa del lunghissimo periodo di lockdown.

"La crisi continua a picchiare duro. I livelli di vendita degli anni scorsi sono irraggiungibili", dice l'Ascom che prevede una spesa media tra i 100 e i 150 euro a famiglia e sottolinea un cambiamento nelle abitudini dei consumatori con un'attenzione maggiore a tempo libero, sporti, benessere e viaggi, meno alla moda. "La crescita del clima di fiducia della nostra clientela ci fa sperare in una stagione che permetta in parte il recupero delle vendite perdute e il mantenimento dei posti di lavoro", afferma Maria Luisa Coppa.

Confesercenti prevede una spesa dei piemontesi intorno ai 220 milioni. "Potrebbe essere la svolta dopo un anno difficilissimo, con i prezzi più bassi di sempre", spiega.

Secondo un sondaggio con Swg il 52% dice di voler approfittare dei saldi estivi per fare uno o più acquisti, mentre il 27% deciderà in base alle occasioni. Si compreranno soprattutto borse, calzature e accessori (63%), seguito da maglie e magliette (40%), dall'intimo (18%), costumi da bagno e accessori mare (17%). (ANSA).