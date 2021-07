Covid: Mauriziano ricorda vittime, rito laico celebra vita

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - La musica, l'acqua, un albero di ulivo come simbolo di speranza e vita, una targa in memoria e le parole di chi, familiare o sanitario, ha vissuto in prima persona il dramma e la battaglia contro il virus. Per il secondo anno il cortile dell'ospedale Mauriziano di Torino ha visto la celebrazione di un rito laico in ricordo delle vittime del Covid e per celebrare la vita. Un momento di comunità con i famigliari delle persone decedute per il virus, 438 al Mauriziano su un totale di 1.817 casi, il 24%, Del progetto a cura del gruppo Salutearte Mauriziano, fa parte anche la realizzazione del libro, sostenuto dalla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi, 'Un ulivo per ricordare e celebrare la vita', che raccoglie pensieri e testimonianze di pazienti, familiari e sanitari. Proprio uno di loro, durante la cerimonia, ha osservato che l'esperienza della pandemia "ci ha fatti diventare finalmente una squadra, forse come mai prima, una squadra con il solo obiettivo della sanità pubblica".

Accanto a lui la figlia di una delle vittime. "Che momento oscuro - ha detto - il buio è fitto intorno a noi ma ogni piccolo segno di speranza ci aiuta a proseguire il cammino, ogni scintilla di luce è preziosa. E trovarsi tutti insieme oggi, accolti e accompagnati dai sanitari, è come sperimentare per un attimo la cura e l'attenzione che hanno ricevuto i nostri cari".

