Boster Nord Ovest, a Oulx taglio nastro con Luca Mercalli

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Taglio del nastro con il meteorologo Luca Mercalli oggi a Oulx per le decima edizione di Boster Nord Ovest, grande fiera internazionale dedicata a filiera del legno-bosco, green economy, agricoltura di montagna ed energia pulita. Presenti fra gli altri il vicepresidente del Piemonte Fabio Carosso, il sindaco Andrea Terzolo, la parlamentare Daniela Ruffino, il presidente Uncem Marco Bussone, il direttore della fiera Gianluigi Pirrera.

"Essere informato su cosa succede nella gestione saggia dei boschi - ha spiegato Mercalli - per me è importantissimo. Credo che la tecnologia in questo momento faccia la sua parte. Se c'è un progetto di gestione forestale che guarda alla scienza, ai dati scientifici, allora anche le macchine e la tecnologia ci possono aiutare a fare meno danni. Io vedo dei boschi maltrattati perché mancano le giuste attrezzature, per questo sono sempre interessato a vedere cosa c'è di nuovo in queste manifestazioni. Stiamo imparando dagli errori fatti in passato: gestire bene un bosco vuol dire prelevare il giusto e consegnarlo a un futuro, che rischia di essere molto diverso dal presente per via dei cambiamenti climatici".

La fiera è visitabile fino al 4 luglio nella pineta di Beaulard, che la ospita su un'area di 40 mila metri quadrati.

Durante la tre giorni sono previsti numerosi eventi all'aperto, tra cui il raduno internazionale dei Segantini Ambulanti, artigiani che si occupano di recuperare il legno proveniente dagli alberi urbani e dai boschi di prossimità, e il raduno delle Fiat Panda 4 X 4, con prove su pista. (ANSA).